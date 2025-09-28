x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Спорт

СМИ. Лионель Месси согласовал новый контракт с "Интер Майами"

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 28 сентября 2025 г., 08:48 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 08:48
СМИ. Лионель Месси согласовал новый контракт с "Интер Майами"
AP Photo/Noah K. Murray

Журналист Николо Скира сообщил, счто Лионель Месси согласовал условия контракта с клубом "Интер Майами".

Новый контракт будет действовать до конца 2028 года.

Нынешний контракт заканчивается в конце этого года.

По данным источника, Лионель Месси собирается заключить новый контракт, так как хочет выступить на чемпионате мира 2026 года и Кубке Америки 2028 года.

Спорт
