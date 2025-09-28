СМИ. Лионель Месси согласовал новый контракт с "Интер Майами"

Журналист Николо Скира сообщил, счто Лионель Месси согласовал условия контракта с клубом "Интер Майами".

Новый контракт будет действовать до конца 2028 года.

Нынешний контракт заканчивается в конце этого года.

По данным источника, Лионель Месси собирается заключить новый контракт, так как хочет выступить на чемпионате мира 2026 года и Кубке Америки 2028 года.