Футбол. "Бейтар" выходит в лидеры. "Маккаби" сокращает отставание
время публикации: 29 апреля 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 08:35
Состоялись матчи двадцать девятого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.
Лидирует "Бейтар", на 1 очко опережая беэр-шевский "Апоэль". Тель-авивский "Маккаби" отстает от лидера на 5 очков.
Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:0
Поражение в этом матче стоило южанам лидерства.
Победный гол забил Дор Перец на седьмой минуте компенсированного времени.
Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Петах-Тиква) 3:1
Два гола забил Омер Ацили. Гол в свои ворота забил Ицхак Коэн.
В составе "Апоэля" отличился Кле.
