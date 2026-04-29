Футбол. "Бейтар" выходит в лидеры. "Маккаби" сокращает отставание

Состоялись матчи двадцать девятого тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.

Лидирует "Бейтар", на 1 очко опережая беэр-шевский "Апоэль". Тель-авивский "Маккаби" отстает от лидера на 5 очков.

Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:0

Поражение в этом матче стоило южанам лидерства.

Победный гол забил Дор Перец на седьмой минуте компенсированного времени.

Бейтар (Иерусалим) - Апоэль (Петах-Тиква) 3:1

Два гола забил Омер Ацили. Гол в свои ворота забил Ицхак Коэн.

В составе "Апоэля" отличился Кле.