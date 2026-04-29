24 сэйва Суэймана. Достижения Пастрняка. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи первого раунда Кубка Стэнли. Сегодня счет в трех сериях стал 3:2. "Бостон" и "Эдмонтон" продлили серии.
Баффало Сейбрз - Бостон Брюинз 1:2 (овертайм) (счет в серии 3:2)
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу.
Победный гол на 70-й минуте забросил Давид Пастрняк. Второй раз в карьере он забивает в овертайме гол, который продлевает серию (первый раз в 2024 году в серии против "Торонто"). Это его 41-й гол в матчах Кубка Стэли - седьмое место в истории "Брюинз".
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман отразил 24 броска.
Даллас Старз - Миннесота Уайлд 2:4 (2:3)
Еврейский защитник "Миннесоты" Куин Хьюз сделал результативную передачу.
Кирилл Капризов набрал 3 (1 + 2) очка.
Эдмонтон Ойлерз - Анахайм Дакс 4:1 (2:3)
На 11-й минуте матча "Эдмонтон" вел в счете 3:0.