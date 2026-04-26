Сенсационное поражение чехов. Результаты матчей юниорского чемпионата мира по хоккею
время публикации: 26 апреля 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 12:03
В Словакии продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (игроки до 18 лет).
В четвертьфинал уже вышли сборные Финляндии, Словакии, Канады, США и Чехии.
Норвегия - Канада 0:8
4 (3 + 1) очка набрал Димиан Жилкин (Сагино Спирит).
Совершил шутаут, отразив 12 бросков Гэвин Бэттс (Кингстон Фронтенакс).
Словакия - Финляндия 4:5 (овертайм)
После двух периодов словаки вели в счете 4:3.
Германия - Чехия 3:2 (овертайм)
Немцы отыгрались за 27 секунд до конца основного времени. Гол забил Никита Блох (Зальцбург).
На 65-й минуте (за 55 секунд до конца овертайма) Тобиас Крестан (ХВ71, Швеция) реализовал буллит.
Швеция - США 1:9
