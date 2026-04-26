"Каролина" вышла во второй круг Кубка Стэнли. Результаты матчей

Состоялись матчи первого этапа Кубка Стэнли. "Каролина Харрикейнз" вышла во второй круг

Оттава Сенаторз - Каролина Харрикейнз 2:4(счет в серии 0:4)

После двух периодов счет был 1:1.

В этой серии "Каролина" ни разу не уступала в счете.

Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 2:4 (3:1)

Сидни Кросби забил 16-й гол в ворота "летчиков" в матчах плэй-офф. По 15 голов в ворота "Филадельфии" в матчах Кубка Стэнли забили Уэйн Гретцки и Евгений Малкин.

Сидни набрал более одного очка в 68-м матче Кубка Стэнли - третье место в истории НХЛ.

Миннесота Уайлд - Даллас Старз 3:2 (овертайм) (2:2)

"Даллас" дважды вел в счете.

Победную шайбу Мэтт Болди забил на 80-й минуте. За 29 секунд до конца первого овертайма.