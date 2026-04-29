Сенсация юниорского чемпионата Европы по хоккею. Канадцы в полуфинал не вышли

В Словакии проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).

Первыми полуфиналистами стали сборные Чехии и Швеции.

Сенсацией стал вылет канадцев.

Чехия - Финляндия 2:1

По броскам 15:8 в пользу победителей.

Канада - Швеция 2:4

После первого периода шведы вели в счете 2:0.

После двух периодов 2:2.

В третьем периоде дважды отличился Нильс Бартольдссон (Рогле).