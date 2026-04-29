Сенсация юниорского чемпионата Европы по хоккею. Канадцы в полуфинал не вышли
время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:25
В Словакии проходит юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет).
Первыми полуфиналистами стали сборные Чехии и Швеции.
Сенсацией стал вылет канадцев.
Чехия - Финляндия 2:1
По броскам 15:8 в пользу победителей.
Канада - Швеция 2:4
После первого периода шведы вели в счете 2:0.
После двух периодов 2:2.
В третьем периоде дважды отличился Нильс Бартольдссон (Рогле).
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2026