Водные виды спорта. Финляндия присоединилась к бойкоту из-за допуска россиян

После того как Международная федерация водных видов спорта разрешила выступления россиян и белорусов без ограничений (то есть с флагом и гимном) несколько федераций предприняли ответные шаги.

Национальные федерации Норвегии, Польши и Финляндии отказались принимать международные турниры под эгидой World Aquatics, сообщаетInside The Games.

Другие члены Nordic Swimming Federation пока не присоединились к бойкоту, но не приветствовали решение World Aquatics.

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований в 2022 году после нападения России на Украину.