x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 08:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 08:45
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Израильтянка завоевала серебряную медаль чемпионата мира по самбо

Смешанные единоборства
время публикации: 08 ноября 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 08:45
Израильтянка завоевала серебряную медаль чемпионата мира по самбо
AP Photo/Eugene Hoshikо

В Бишкеке проходит чемпионат мира по самбо и боевому самбо.

В первый день турнира серебряную медаль завоевала израильтянка Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг).

В финале она проиграла россиянке Яне Поляковой.

Бронзовые медали завоевали Валентина Арутюнова (Украина) и Мадинабону Салохиддинова (Узбекистан).

Сборная Израиля добиралась на чемпионат "с приключениями". Из-за задержки рейса в Дубаи израильтяне опоздали на рейс в Бишкек и провели в аэропорту Дубая 24 часа.

Сборная Израиля прилетела в Бишкек утром перед началом соревнований.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Боец из Казахстана отказался пожать руку израильтянину после поражения в финале
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 августа 2025

Всемирные игры. Самбо. Израильтянки завоевали две медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 августа 2025

Всемирные игры. Израильские бойцы завоевали две серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 августа 2025

Чемпионат мира по пляжному самбо. Израильтяне завоевали две медали