Израильтянка завоевала серебряную медаль чемпионата мира по самбо

В Бишкеке проходит чемпионат мира по самбо и боевому самбо.

В первый день турнира серебряную медаль завоевала израильтянка Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг).

В финале она проиграла россиянке Яне Поляковой.

Бронзовые медали завоевали Валентина Арутюнова (Украина) и Мадинабону Салохиддинова (Узбекистан).

Сборная Израиля добиралась на чемпионат "с приключениями". Из-за задержки рейса в Дубаи израильтяне опоздали на рейс в Бишкек и провели в аэропорту Дубая 24 часа.

Сборная Израиля прилетела в Бишкек утром перед началом соревнований.