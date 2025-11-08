Израильтянка завоевала серебряную медаль чемпионата мира по самбо
В Бишкеке проходит чемпионат мира по самбо и боевому самбо.
В первый день турнира серебряную медаль завоевала израильтянка Шакед Нисимян (весовая категория до 72 кг).
В финале она проиграла россиянке Яне Поляковой.
Бронзовые медали завоевали Валентина Арутюнова (Украина) и Мадинабону Салохиддинова (Узбекистан).
Сборная Израиля добиралась на чемпионат "с приключениями". Из-за задержки рейса в Дубаи израильтяне опоздали на рейс в Бишкек и провели в аэропорту Дубая 24 часа.
Сборная Израиля прилетела в Бишкек утром перед началом соревнований.
