Спорт

Янник Синнер вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 29 августа 2025 г., 08:28
Янник Синнер вышел в третий круг Открытого чемпионата США
AP Photo/Seth Wenig

В матче второго круга Открытого чемпионата США канадец Феликс Оже-Альясим победил россиянина Романа Сафиуллина 6:1, 7:6, 7:6.

Австралиец Алекс де Минор обыграл японца Синтаро Мочизуки 6:2, 6:4, 6:2. Грек Стефанос Циципас проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру 6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7.

Александр Зверев (Германия) обыграл британца Джейкоба Фирнли 6:4, 6:4, 6:4 Александр Бублик (Казахстан) победил австралийца Тристана Скулкейта 6:3, 6:3, 6:3.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил Алексея Попырина (Австралия) 6:3, 6:2, 6:2.

Спорт
29 августа 2025

