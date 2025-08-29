Янник Синнер вышел в третий круг Открытого чемпионата США
время публикации: 29 августа 2025 г., 08:28 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 08:28
В матче второго круга Открытого чемпионата США канадец Феликс Оже-Альясим победил россиянина Романа Сафиуллина 6:1, 7:6, 7:6.
Австралиец Алекс де Минор обыграл японца Синтаро Мочизуки 6:2, 6:4, 6:2. Грек Стефанос Циципас проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру 6:7, 6:1, 6:4, 3:6, 5:7.
Александр Зверев (Германия) обыграл британца Джейкоба Фирнли 6:4, 6:4, 6:4 Александр Бублик (Казахстан) победил австралийца Тристана Скулкейта 6:3, 6:3, 6:3.
Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер разгромил Алексея Попырина (Австралия) 6:3, 6:2, 6:2.
