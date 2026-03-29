29 марта 2026
Спорт

Отборочный турнир юношеского чемпионата Европы по футболу. Израильтяне победили сборную Германии

время публикации: 29 марта 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 07:56
В матче первого этапа отборочного турнира юношеского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет) израильтяне победили сборную Германии 3:1.

И сделали важный шаг к выходу во второй этап (выходят команды, занявшие три первые места в группе).

Положение после двух туров. Австрия 6 очков, Израиль, Германия по 3, Босния и Герцеговина 0.

Два мяча забил Илай Бен Симон (Маккаби, Тель-Авив),. Пенальти реализовал 16-лектний Адам Гримберг.

У немцев отличился (пенальти) Александр Стафф (Айнтрахт).

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2026

Футбол. Достижение Эдина Джеко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2026

Результаты матчей межконтинентальных стыковых матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 марта 2026

Финальные пары стыковых матчей чемпионата мира по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

Украинцы проиграли шведам. Результаты стыковых матчей чемпионата мира по футболу