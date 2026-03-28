Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Хорватии
время публикации: 28 марта 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 20:40
В Дубровнике, Хорватия, проходит этап Европейского кубка по дзюдо.
В нем приняли участие 305 спортсменов из 32 стран.
Израильтянин Гай Гутман (весовая категория до 66 кг) стал победителем турнира.
Он победил швейцарца Фредди Вайценеггера, немца Патрика Вайссера, венгра Себастьяна Коллара и хорвата Дани Клачара.
Ссылки по теме
