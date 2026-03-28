Спорт

Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Хорватии

Спорт/важное
Дзюдо
время публикации: 28 марта 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 20:40
Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Хорватии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Дубровнике, Хорватия, проходит этап Европейского кубка по дзюдо.

В нем приняли участие 305 спортсменов из 32 стран.

Израильтянин Гай Гутман (весовая категория до 66 кг) стал победителем турнира.

Он победил швейцарца Фредди Вайценеггера, немца Патрика Вайссера, венгра Себастьяна Коллара и хорвата Дани Клачара.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2026

Дзюдо. Раз Гершко стала победительницей турнира в Тбилиси
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 марта 2026

Турнир "Большого шлема" в Тбилиси. Израильские дзюдоисты установили три рекорда
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

Дзюдо. В Тбилиси в израильском финале победила Тимна Нельсон Леви
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026

Дзюдо. Гефен Примо завоевала бронзовую медаль в Тбилиси