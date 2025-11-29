x
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2025
|
29 ноября 2025
|
последняя новость: 14:54
29 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Виндсерфинг. Израильтянка Даниэла Пелег стала чемпионкой Европы

Парусный спорт
время публикации: 29 ноября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 14:54
Виндсерфинг. Израильтянка Даниэла Пелег стала чемпионкой Европы
AP Photo/Carolyn Kaste

В Стерракавалло, Сицилия завершился чемпионат Европы iQFOIL.

Израильтянка Даниэла Пелег во второй раз стала чемпионкой Европы.

На втором месте британка Эмма Уилсон, на третьем - норвежка Майя Гислер.

Израильтянка Тамар Штейнберг заняла пятое место.

Израильтянин Том Реувени стал бронзовым призером.

Чемпионом стал француз Николя Койар.

На втором месте британец Финн Хоукинс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Израильтянин завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата Европы по парусному спорту
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 августа 2025

Юниорский чемпионат мира по виндсерфингу. Израильтянка завоевала серебряную медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Класс 470. Израильтяне стали победителями молодежного чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Виндсерфинг. Тамар Штейнберг завоевала серебряную медаль чемпионата мира