Виндсерфинг. Израильтянка Даниэла Пелег стала чемпионкой Европы
время публикации: 29 ноября 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 14:54
В Стерракавалло, Сицилия завершился чемпионат Европы iQFOIL.
Израильтянка Даниэла Пелег во второй раз стала чемпионкой Европы.
На втором месте британка Эмма Уилсон, на третьем - норвежка Майя Гислер.
Израильтянка Тамар Штейнберг заняла пятое место.
Израильтянин Том Реувени стал бронзовым призером.
Чемпионом стал француз Николя Койар.
На втором месте британец Финн Хоукинс.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025