Чемпионат мира по кикбоксингу. Израильтяне завоевали две серебряные медали в Абу - Даби
время публикации: 29 ноября 2025 г., 19:43 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 19:43
В Абу-Даби проходит чемпионат мира по кикбоксингу (версия WAKO).
Накануне израильтянка Юлия Сачков во второй раз стал чемпионкой мира.
Сегодня израильтяне завоевали две серебряные медали.
Осейд Джода стал серебряным призером в весовой категории до 75 кг. Несмотря на травму руки, он вышел в финал, который проиграл сопернику из Испании.
Йосеф Ибезали (весовая категория до 57 кг) в финале проиграл сопернику из Азербайджана.
