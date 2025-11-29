Чемпионат мира по кикбоксингу. Израильтяне завоевали две серебряные медали в Абу - Даби

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по кикбоксингу (версия WAKO).

Накануне израильтянка Юлия Сачков во второй раз стал чемпионкой мира.

Сегодня израильтяне завоевали две серебряные медали.

Осейд Джода стал серебряным призером в весовой категории до 75 кг. Несмотря на травму руки, он вышел в финал, который проиграл сопернику из Испании.

Йосеф Ибезали (весовая категория до 57 кг) в финале проиграл сопернику из Азербайджана.