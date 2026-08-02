Кризис в FIFA: UEFA утратил доверие к Инфантино

Президент FIFA Джанни Инфантино оказался под беспрецедентным давлением после отказа от проекта частичной продажи коммерческих прав на чемпионаты мира и другие турниры организации. UEFA заявил, что нынешнее руководство FIFA утратило его доверие, а CONCACAF потребовала всесторонне рассмотреть вопрос об ответственности президента федерации.

Проект предусматривал создание компании FIFA Forward Enterprise стоимостью около 20 млрд долларов. FIFA намеревалась передать ей коммерческое управление чемпионатами мира и другими соревнованиями, а затем продать внешним инвесторам до 20% акций, сохранив контроль над спортивными решениями. Предполагалось привлечь до 4,2 млрд долларов. Ведущим инвестором должна была стать структура Thrive Eternal, основанная Джошуа Кушнером.

Проект вызвал резкое сопротивление региональных конфедераций. Все 55 членов UEFA проголосовали за бойкот турниров FIFA до полного отказа от сделки. CONCACAF и входящая в нее 41 национальная ассоциация единогласно отвергли предложение, указав на отсутствие предварительных консультаций, прозрачности и одобрения со стороны руководящих органов FIFA. Резкую критику высказала и Азиатская футбольная конфедерация.

Вечером 31 июля FIFA сообщила, что проект не будет реализован. Инфантино признал, что предложение вызвало раскол, и заявил о намерении вновь собрать представителей конфедераций и национальных федераций для обсуждения дальнейшего финансирования развития футбола.

UEFA приветствовал отмену проекта, назвав ее "победой для всего футбола", но подчеркнул, что восстановление доверия к FIFA только начинается. Организация потребовала провести фундаментальную проверку обстоятельств подготовки сделки и заявила, что "ни один вариант не должен быть исключен". В заявлении UEFA говорится, что нынешнее руководство FIFA утратило доверие европейской конфедерации и многих других представителей футбольного сообщества.

CONCACAF обвинила руководство FIFA в том, что проект готовился вне установленных процедур и без консультаций. По мнению конфедерации, это свидетельствует о руководстве, которое "перестало ставить футбол на первое место". CONCACAF заявила, что необходим всесторонний пересмотр деятельности нынешнего президента и что вопросы управления, ответственности и руководства должны быть рассмотрены Советом FIFA.

Скандал может осложнить переизбрание Инфантино в 2027 году. До конфликта вокруг FIFA Forward Enterprise он считался практически безальтернативным кандидатом, однако после провала проекта появление соперников стало значительно более вероятным. При этом Инфантино по-прежнему может рассчитывать на поддержку части национальных федераций, получающих финансирование от FIFA.