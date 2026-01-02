Винус Уилльямс получила wild card и установит рекорд Открытого чемпионата Австралии

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс получила специальное приглашение (wild card) для участия в открытом чемпионате Австралии, сообщает официальный сайт турнира.

45-летняя американка станет самой возрастной участницей основной сетки турнира.

На данный момент рекорд принадлежит японке Кимико Датэ, выступавшей в Открытом чемпионате Австралии в 2015 году в возрасте 44 года.