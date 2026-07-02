Чемпионат мира по футболу. Фоларин Балогун присоединился к великим

Сборная США победила боснийцев 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Все команды хозяйки успешно преодолели первый раунд плэй-офф.

Победный гол забил Фоларин Балогун.

Во втором тайме он был удален за грубую игру в чужой штрафной.

Нападающий сборной США стал четвертым футболистом, который забил гол и получил красную карточку в матче плэй-офф чемпионатов мира.

Он присоединился к великим:

Гарринча (Бразилия, 1962, полуфинал),

Роналдиньо (Бразилия, 2002, четвертьфинал),

Зинедин Зидан (Франция, 2006, финал).