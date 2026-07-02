Чемпионат мира по футболу. Фоларин Балогун присоединился к великим
время публикации: 02 июля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 09:20
Сборная США победила боснийцев 2:0 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Все команды хозяйки успешно преодолели первый раунд плэй-офф.
Победный гол забил Фоларин Балогун.
Во втором тайме он был удален за грубую игру в чужой штрафной.
Нападающий сборной США стал четвертым футболистом, который забил гол и получил красную карточку в матче плэй-офф чемпионатов мира.
Он присоединился к великим:
Гарринча (Бразилия, 1962, полуфинал),
Роналдиньо (Бразилия, 2002, четвертьфинал),
Зинедин Зидан (Франция, 2006, финал).
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