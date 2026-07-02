Сборная США в меньшинстве победила боснийцев
Сборная США выщла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив боснийцев 2:0.
Матч проходил в Санта-Кларе.
Хозяева нанесли два точных удара за матч.
Статистическое преимущество у гостей (52% владения мячом, 10:9 по ударам, 3:2 по точным ударам). Угловые чаще подавали хозяева 4:3.
Первый опасный момент создали боснийцы на 10-й минуте. Вратарь поймал мяч после сильного удара Демировича с линии штрафной. Через минуту Алайбегович с углового закрутил мяч в ворота. Фрис с трудом справился.
На 31-й минуте гол сборной США был отменен из-за офсайда.
На 45-й минуте хозяева перехватил мяч в центре поля. Быструю атаку завершил Фоларин Балогун 1:0.
На 8-й минуте, добавленной к первому тайму американцы могли удвоить преимущество. Мяч после удара Балогуна попал в перекладину.
На 64-й минуте Балогун грубо сыграл в чужой штрафной и был удален.
На 78-й минуте отменен гол сборной США. Офсайд.
На 82-й минуте Малик Тилльман (Байер, Леверкузен) забил ударом со штрафного 2:0.
В компенсированное время боснийцы устроили штурм и упустили три голевых момента.