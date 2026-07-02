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Спорт

Соболенко и Касаткина вышли в третий круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 02 июля 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 08:11
Соболенко и Касаткина вышли в третий круг Уимблдона
AP Photo/Kin Cheung

В матче второго круга Уимблдона россиянка Екатерина Александрова одолела Ланиану Тараруди (Таиланд) 7:5, 7:5.

Швейцарка Белинда Бенчич победила китаянку Ван Синьюй 7:5, 6:0. Американка ива Йович разгромила Марию Татьяну (Германия) 6:1, 6:2.

Американка Джессика Пегула обыграла испанку Сару Соррибес Тормо 7:6, 6:1. Пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева проиграла чешке Барборе Крейчиковой 6:4, 5:7, 4:6.

Американка Коко Гофф одолела аргентинку Солану Сьерру 6:3, 3:6, 7:6.

Россиянка Анна Калинская обыграла француженку Диану Парри 6:4, 3:6, 7:6. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко победила американку Макартни Кессье 6:1, 7:6.

Дарья Касаткина (Австралия) одержала волевую победу над Джанис Тьен (Индонезия) 6:7, 6:1, 6:4.

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