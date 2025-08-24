Чемпионат мира по художественной гимнастике. Израильтянка заняла 7-е место в упражнениях с мячом
В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.
В упражнениях с обручем победила итальянка София Раффаэли. Серебряную медаль завоевала болгарка Стиляна Николова, бронзовую - Анастасия Симакова (Германия).
В упражнения с мячом победила Дарья Варфоломеев (Германия).
На втором месте американка Рин Киз, на третьем - София Раффаэли.
Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин заняла седьмое место.
