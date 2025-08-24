x
24 августа 2025
24 августа 2025
Спорт

Чемпионат мира по художественной гимнастике. Израильтянка заняла 7-е место в упражнениях с мячом

Художественная гимнастика
время публикации: 24 августа 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 19:37
Чемпионат мира по художественной гимнастике. Израильтянка заняла 7-е место в упражнениях с мячом
AP Photo/Sergei Grits

В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике.

В упражнениях с обручем победила итальянка София Раффаэли. Серебряную медаль завоевала болгарка Стиляна Николова, бронзовую - Анастасия Симакова (Германия).

В упражнения с мячом победила Дарья Варфоломеев (Германия).

На втором месте американка Рин Киз, на третьем - София Раффаэли.

Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин заняла седьмое место.

