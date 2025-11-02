Победы ПСЖ и "Марселя". Неожиданное поражение "Монако"

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Франции. Все три субботних матча завершились со счетом 1:0.

ПСЖ - Ницца 1:0

"Орлята" самоотверженно оборонялись. Парижане штурмовали и сумели вырвать победу в последней атаке.

На четвертой минуте компенсированного времени после подачи углового забил Гонсалу Рамуш.

Монако - Париж 0:1

Сенсационное поражение и сенсационно плохая игра хозяев.

Соперники нанесли по 1 точному удару.

На 53-й минуте Мозес Саймон (приобретен 1 июля у "Нанта" за 7 миллионов евро) забил победный гол.

Осер - Марсель 0:1

"Марсель" поднялся на второе место, отставая от ПСЖ на 2 очка.