Победы ПСЖ и "Марселя". Неожиданное поражение "Монако"
время публикации: 02 ноября 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 12:06
Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Франции. Все три субботних матча завершились со счетом 1:0.
ПСЖ - Ницца 1:0
"Орлята" самоотверженно оборонялись. Парижане штурмовали и сумели вырвать победу в последней атаке.
На четвертой минуте компенсированного времени после подачи углового забил Гонсалу Рамуш.
Монако - Париж 0:1
Сенсационное поражение и сенсационно плохая игра хозяев.
Соперники нанесли по 1 точному удару.
На 53-й минуте Мозес Саймон (приобретен 1 июля у "Нанта" за 7 миллионов евро) забил победный гол.
Осер - Марсель 0:1
"Марсель" поднялся на второе место, отставая от ПСЖ на 2 очка.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 ноября 2025