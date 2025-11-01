Тель-авивский "Маккаби" обыграл аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи девятого тура чемпионата Израиля по футболу. "Ашдод" разгромил хайфский "Апоэль" 4:1.
Апоэль (Тель-Авив) - Ирони (Тверия) 2:0
"Красные" прервали серию из трех матчей без побед.
Апоэль (Петах-Тиква) - Бней Сахнин 2:2
"Апоэль" дважды вел в счете.
Ашдод - Апоэль (Хайфа) 4:1
Вряд ли сенсация, но большая неожиданность. Фаворитом (с небольшим перевесом) считались гости.
На 2-й минуте Джавон Ист вывел гостей вперед.
А затем, как сказал комментатор, "начался сольный концерт южан".
До перерыва отличились Ибрагим Диаките (2 июля перешел из ивуарийского клуба АСЕК Мимозас), (18 августа перешел из камерунского "Динамо" (Дуала)) и 20-летний Ори Натан Азо.
На 9-й минуте компенсированного времени точку в матче поставил Юджин Анса
Маккаби Бней Райна - Маккаи (Тель-Авив) 0:2
Главный неудачник сезона (1 очко, последнее место) принимал одного из лидеров (20 очков, второе место).
"Желтые" перед выездом в Бирмингем особой мощи не продемонстрировали, но ошибками обороны соперника воспользовались умело.
Голы в последние полчаса матча забили Идо Шахар и Элад Мадмон.