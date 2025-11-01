Тель-авивский "Маккаби" обыграл аутсайдера. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи девятого тура чемпионата Израиля по футболу. "Ашдод" разгромил хайфский "Апоэль" 4:1.

Апоэль (Тель-Авив) - Ирони (Тверия) 2:0

"Красные" прервали серию из трех матчей без побед.

Апоэль (Петах-Тиква) - Бней Сахнин 2:2

"Апоэль" дважды вел в счете.

Ашдод - Апоэль (Хайфа) 4:1

Вряд ли сенсация, но большая неожиданность. Фаворитом (с небольшим перевесом) считались гости.

На 2-й минуте Джавон Ист вывел гостей вперед.

А затем, как сказал комментатор, "начался сольный концерт южан".

До перерыва отличились Ибрагим Диаките (2 июля перешел из ивуарийского клуба АСЕК Мимозас), (18 августа перешел из камерунского "Динамо" (Дуала)) и 20-летний Ори Натан Азо.

На 9-й минуте компенсированного времени точку в матче поставил Юджин Анса

Маккаби Бней Райна - Маккаи (Тель-Авив) 0:2

Главный неудачник сезона (1 очко, последнее место) принимал одного из лидеров (20 очков, второе место).

"Желтые" перед выездом в Бирмингем особой мощи не продемонстрировали, но ошибками обороны соперника воспользовались умело.

Голы в последние полчаса матча забили Идо Шахар и Элад Мадмон.