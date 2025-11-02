"Реал" разгромил "Валенсию". Результаты матчей чемпионата Испании
Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" разгромил "Валенсию" 4:0.
Вильярреал - Райо Вальекано (Мадрид) 4:0
Израильтянин Манор Соломон остался у хозяев в запасе.
Атлетико (Мадрид) - Севилья 3:0
"Матрасники" не проиграли в десятом матче подряд.
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Атлетик (Бильбао) 3:2
Хозяева забили победный гол на второй минуте компенсированного времени.
"Реал Сосьедад" впервые с апреля одержал две победы подряд.
Реал (Мадрид) - Валенсия 4:0
"Реал" в пятый раз в истории одержал 10 побед в первых 11 матчах чемпионата.
В первые полчаса встречи два гола забил Килиан Мбаппе. Он повторид рекорд Криштиану Роналду, который дважды забивал не менее 13 голов в первых 11 матчах Примеро (13 - в 2011, 20 - в 2014).
В конце первого тайма отличился Джуд Беллингем.
На 82-й минуте точку в матче поставил Альваро Карерас.