"Реал" разгромил "Валенсию". Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Испании. Мадридский "Реал" разгромил "Валенсию" 4:0.

Вильярреал - Райо Вальекано (Мадрид) 4:0

Израильтянин Манор Соломон остался у хозяев в запасе.

Атлетико (Мадрид) - Севилья 3:0

"Матрасники" не проиграли в десятом матче подряд.

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Атлетик (Бильбао) 3:2

Хозяева забили победный гол на второй минуте компенсированного времени.

"Реал Сосьедад" впервые с апреля одержал две победы подряд.

Реал (Мадрид) - Валенсия 4:0

"Реал" в пятый раз в истории одержал 10 побед в первых 11 матчах чемпионата.

В первые полчаса встречи два гола забил Килиан Мбаппе. Он повторид рекорд Криштиану Роналду, который дважды забивал не менее 13 голов в первых 11 матчах Примеро (13 - в 2011, 20 - в 2014).

В конце первого тайма отличился Джуд Беллингем.

На 82-й минуте точку в матче поставил Альваро Карерас.