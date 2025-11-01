"Манчестер Юнайтед" не смог победить в Ноттингеме. Результаты матчей чемпионата Англии
Состоялись матчи десятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ноттингемом" 2:2.
Брайтон энд Хоув - Лидс 3:0
Два гола во втором тайме забил Диего Гомес. Дэнни Уэлбек забил шестой гол в матчах чемпионата в этом сезоне.
Бернли - Арсенал (Лондон) 0:2
В первом тайме "канониры" забили два гола, а после перерыва контролировали ход матча.
В этом сезоне "Арсенал" забил 8 голов после подачи угловых.
Кристал Пэлас (Лондон) - Брентфорд 2:0
"Орлы" в 11 матчах не проигрывают дома. Они поднялись на седьмое место, сравнявшись по очкам с "Манчестер Сити".
Фулхэм (Лондон) - Вулверхэмптон 3:0
"Дачники" оторвались от зоны вылета на 5 очков.
А "Волки" прочно осели на последнем месте - 2 очка.
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:2
В начале второго тайма "лесники" забили два гола за 3 минуты.