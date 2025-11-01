x
Спорт

"Манчестер Юнайтед" не смог победить в Ноттингеме. Результаты матчей чемпионата Англии

время публикации: 01 ноября 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 19:47
Бернли - Арсенал (Лондон) 0:2
Состоялись матчи десятого тура чемпионата Англии. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ноттингемом" 2:2.

Брайтон энд Хоув - Лидс 3:0

Два гола во втором тайме забил Диего Гомес. Дэнни Уэлбек забил шестой гол в матчах чемпионата в этом сезоне.

Бернли - Арсенал (Лондон) 0:2

В первом тайме "канониры" забили два гола, а после перерыва контролировали ход матча.

В этом сезоне "Арсенал" забил 8 голов после подачи угловых.

Кристал Пэлас (Лондон) - Брентфорд 2:0

"Орлы" в 11 матчах не проигрывают дома. Они поднялись на седьмое место, сравнявшись по очкам с "Манчестер Сити".

Фулхэм (Лондон) - Вулверхэмптон 3:0

"Дачники" оторвались от зоны вылета на 5 очков.

А "Волки" прочно осели на последнем месте - 2 очка.

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:2

В начале второго тайма "лесники" забили два гола за 3 минуты.

