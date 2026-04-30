x
30 апреля 2026
|
последняя новость: 10:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 апреля 2026
|
30 апреля 2026
|
последняя новость: 10:19
30 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
"Апоэль" и "Маккаби" наказаны за беспорядки в тель-авивском дерби

Футбол
время публикации: 30 апреля 2026 г., 09:50
AP Photo/Manu Fernandez

Дисциплинарная комиссия Израильской футбольной ассоциации вынесла наказание за беспорядки в тель-авивском дерби.

"Маккаби" наказан двумя выездными матчами без зрителей и суммарным штрафом в 100 тысяч шекелей, "Апоэль" - одним выездным матчем без зритеелй и штрафом 60 тысяч шекелей.

Дерби, которое состоялось 19 апреля, было прервано на 5 минут из-за использования пиротехники на трибунах.

Согласно отчету арбитра, сразу после стартового свистка на трибунах 10 и 11, занятых болельщиками "Маккаби", было зажжено около 40 файеров, и примерно столько же на трибунах 4 и 5, занятых болельщиками "Апоэля", с которых также запускались фейерверки. После этих событий игра была остановлена в 00:17 и возобновлена только в 05:32.

В протоколе отмечены оскорбительные выкрики болельщиков "Маккаби".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Власти Канады не допустили иранцев на конгресс ФИФА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 апреля 2026

Лига чемпионов. "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

ПСЖ и "Бавария" установили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2026

Футбол. "Бейтар" выходит в лидеры. "Маккаби" сокращает отставание