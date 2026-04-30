"Апоэль" и "Маккаби" наказаны за беспорядки в тель-авивском дерби

Дисциплинарная комиссия Израильской футбольной ассоциации вынесла наказание за беспорядки в тель-авивском дерби.

"Маккаби" наказан двумя выездными матчами без зрителей и суммарным штрафом в 100 тысяч шекелей, "Апоэль" - одним выездным матчем без зритеелй и штрафом 60 тысяч шекелей.

Дерби, которое состоялось 19 апреля, было прервано на 5 минут из-за использования пиротехники на трибунах.

Согласно отчету арбитра, сразу после стартового свистка на трибунах 10 и 11, занятых болельщиками "Маккаби", было зажжено около 40 файеров, и примерно столько же на трибунах 4 и 5, занятых болельщиками "Апоэля", с которых также запускались фейерверки. После этих событий игра была остановлена в 00:17 и возобновлена только в 05:32.

В протоколе отмечены оскорбительные выкрики болельщиков "Маккаби".