Лига чемпионов. "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью
время публикации: 30 апреля 2026 г., 07:28 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 07:28
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" сыграли вничью 1:1.
Во втором тайме хозяева (испанцы) владели значительным преимуществом и упустили несколько голевых моментов.
Оба гола были забиты с пенальти.
На 44-й минуте Дьекереш вывел "канониров" вперед 0:1.
На 56-й минуте Хулиан Альварес сравнял счет 1:1.
Ссылки по теме