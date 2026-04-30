Лига чемпионов. "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" сыграли вничью 1:1.

Во втором тайме хозяева (испанцы) владели значительным преимуществом и упустили несколько голевых моментов.

Оба гола были забиты с пенальти.

На 44-й минуте Дьекереш вывел "канониров" вперед 0:1.

На 56-й минуте Хулиан Альварес сравнял счет 1:1.