Полуфинал Лиги чемпионов. "Бавария" и ПСЖ забили 9 голов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил "Баварию" 5:4.

Парижане нанесли пять ударов в створ ворот и забили пять голов.

На 17-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти 0:1.

На 24-й минуте Хвича Кварацхели ворвался в штрафную и нанес удар в дальний угол 1:1. На 33-й минуте после подачи углового Невеш вывел парижан вперед 2:1.

На 41-й минуте Майкл Олисе нанес сильный удар из-за пределов штрафной 2:2.

На пятой минуте, добавленной к первому тайму, Дембеле реализовал пенальти 3:2.

На 56-й минуте Кварацхелия оформляет дубль 4:2. Через 2 минуты гол забил Дембеле 5:2.

На 65-й минуте после навеса со штрафного Упамекано головой отправил мяч в сетку 5:3.

Через 3 минуты Кейн сделал передачу. Диас обыграл Маркиньоса и отправил мяч в "девятку" 5:4.