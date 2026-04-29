ПСЖ и "Бавария" установили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил "Баварию" 5:4.

Впервые в истории в матче полуфинала были забиты 9 голов.

До этого рекордом были 7 голов (5 раз в полуфиналах, дважды с участием "Баварии")

В 2025 году "Интер" и "Барселона" устроили голевое изобилие в двух матчах полуфинала (3:3 и 4:3 в пользу итальянцев).