ПСЖ и "Бавария" установили рекорд полуфиналов Лиги чемпионов
время публикации: 29 апреля 2026 г., 12:53 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 12:53
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ победил "Баварию" 5:4.
Впервые в истории в матче полуфинала были забиты 9 голов.
До этого рекордом были 7 голов (5 раз в полуфиналах, дважды с участием "Баварии")
В 2025 году "Интер" и "Барселона" устроили голевое изобилие в двух матчах полуфинала (3:3 и 4:3 в пользу итальянцев).
