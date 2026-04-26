Несмотря на два удаления, "Аль-Ахли" стал победителем азиатской Лиги чемпионов

Победителем азиатской Лиги чемпионов стал саудовский клуб "Аль-Ахли".

В дополнительное время финала он победил 1:0 команду "Мачида" (Япония).

Саудовцы доигрывали матч и забили победный гол в меньшинстве.

На 68-й минуте был удален Закария аль Хаусауи.

На пятой минуте компенсированного времени со скамейки запасных был удален полузащитник Мохаммед Абдурахман.

Дополнительное время "Аль-Ахли" играл вдесятером. Победный гол на 96-й минуте забил Фирас Аль Бурайкан.