Несмотря на два удаления, "Аль-Ахли" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
время публикации: 26 апреля 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 13:44
Победителем азиатской Лиги чемпионов стал саудовский клуб "Аль-Ахли".
В дополнительное время финала он победил 1:0 команду "Мачида" (Япония).
Саудовцы доигрывали матч и забили победный гол в меньшинстве.
На 68-й минуте был удален Закария аль Хаусауи.
На пятой минуте компенсированного времени со скамейки запасных был удален полузащитник Мохаммед Абдурахман.
Дополнительное время "Аль-Ахли" играл вдесятером. Победный гол на 96-й минуте забил Фирас Аль Бурайкан.
