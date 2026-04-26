x
26 апреля 2026
|
последняя новость: 14:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 апреля 2026
|
26 апреля 2026
|
последняя новость: 14:26
26 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Несмотря на два удаления, "Аль-Ахли" стал победителем азиатской Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 26 апреля 2026 г., 13:44 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 13:44
AP Photo/Ali Issa

Победителем азиатской Лиги чемпионов стал саудовский клуб "Аль-Ахли".

В дополнительное время финала он победил 1:0 команду "Мачида" (Япония).

Саудовцы доигрывали матч и забили победный гол в меньшинстве.

На 68-й минуте был удален Закария аль Хаусауи.

На пятой минуте компенсированного времени со скамейки запасных был удален полузащитник Мохаммед Абдурахман.

Дополнительное время "Аль-Ахли" играл вдесятером. Победный гол на 96-й минуте забил Фирас Аль Бурайкан.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
