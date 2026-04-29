29 апреля 2026
|
последняя новость: 08:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 08:14
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Начались четвертьфиналы Евролиги. Результаты матчей

время публикации: 29 апреля 2026 г., 07:37 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 07:37
AP Photo/Eric Gay

Сыграны первые четвертьфинальные матчи Евролиги. Первая игра серии "Реал" - "Апоэль" пройдет сегодня.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 89:78

Первую половину матча турки выграли 47:29.

26 очков набрал форвард "Фенербахче" Тарик Биберович.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 91:70

Валенсия (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 67:68

В начале четвертой четверти греки уверенно вели в счете 61:53.

Хозяева отыгрались 63:63, 67:67.

Победный штрафной был сделан за несколько секунд до конца матча.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 апреля 2026

НБА. Дени Авдия набрал 19 очков. "Портленд" снова проиграл "Сан-Антонио"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 апреля 2026

НБА. 43 очка Досунму. 42 очка Гилджеса-Александра. "Трипл-дабл" Таунса
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2026

Решающий бросок Леброна. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2026

Евролига. "Барселона" проиграла "Монако" и выбыла