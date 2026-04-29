Начались четвертьфиналы Евролиги. Результаты матчей
время публикации: 29 апреля 2026 г., 07:37 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 07:37
Сыграны первые четвертьфинальные матчи Евролиги. Первая игра серии "Реал" - "Апоэль" пройдет сегодня.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 89:78
Первую половину матча турки выграли 47:29.
26 очков набрал форвард "Фенербахче" Тарик Биберович.
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 91:70
Валенсия (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 67:68
В начале четвертой четверти греки уверенно вели в счете 61:53.
Хозяева отыгрались 63:63, 67:67.
Победный штрафной был сделан за несколько секунд до конца матча.
