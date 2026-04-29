Начались четвертьфиналы Евролиги. Результаты матчей

Сыграны первые четвертьфинальные матчи Евролиги. Первая игра серии "Реал" - "Апоэль" пройдет сегодня.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 89:78

Первую половину матча турки выграли 47:29.

26 очков набрал форвард "Фенербахче" Тарик Биберович.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Монако (Франция) 91:70

Валенсия (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 67:68

В начале четвертой четверти греки уверенно вели в счете 61:53.

Хозяева отыгрались 63:63, 67:67.

Победный штрафной был сделан за несколько секунд до конца матча.