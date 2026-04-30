29 апреля на 40-м году жизни умер известный молдавский тяжелоатлет Геннадий Дудогло.

Как сообщают молдавские СМИ, спортсмен умер в результате "трагедии во Франции".

Геннадий Дудогло выступал в весовой категории до 62 кг.

Он был участником пяти чемпионатов мира, призером чемпионата Евопы.

В 2015 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.