Умер известный молдавский тяжелоатлет
время публикации: 30 апреля 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 10:27
29 апреля на 40-м году жизни умер известный молдавский тяжелоатлет Геннадий Дудогло.
Как сообщают молдавские СМИ, спортсмен умер в результате "трагедии во Франции".
Геннадий Дудогло выступал в весовой категории до 62 кг.
Он был участником пяти чемпионатов мира, призером чемпионата Евопы.
В 2015 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
