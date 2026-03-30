последняя новость: 06:24
НБА. Авдия набрал 20 очков, "Портленд" разгромил "Вашингтон"

время публикации: 30 марта 2026 г., 05:53 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 05:58
Израильский форвард Дени Авдия набрал 20 очков в матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Вашингтон Уизардс" со счетом 123:88.

Авдия провел на площадке 27 минут 34 секунды. За это время он реализовал 8 из 16 бросков с игры, включая один трехочковый из трех, а также добавил 7 подборов, 5 результативных передач и 2 перехвата.

Самым результативным у "Портленда" стал Тумани Камара, набравший 23 очка. Скут Хендерсон записал на свой счет 21 очко и 7 передач.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2026

НБА. Дени Авдия набрал 20 очков. "Портленд" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2026

НБА. Дени Авдия набрал 18 очков. "Портленд" разгромил "Милуоки"