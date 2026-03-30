НБА. Авдия набрал 20 очков, "Портленд" разгромил "Вашингтон"

Израильский форвард Дени Авдия набрал 20 очков в матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Портленд Трэйл Блэйзерс" разгромил "Вашингтон Уизардс" со счетом 123:88.

Авдия провел на площадке 27 минут 34 секунды. За это время он реализовал 8 из 16 бросков с игры, включая один трехочковый из трех, а также добавил 7 подборов, 5 результативных передач и 2 перехвата.

Самым результативным у "Портленда" стал Тумани Камара, набравший 23 очка. Скут Хендерсон записал на свой счет 21 очко и 7 передач.