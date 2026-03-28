x
28 марта 2026
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 20 очков. "Портленд" проиграл

время публикации: 28 марта 2026 г., 08:38 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 08:38
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" дома уступил "Даллас Мэверикс" 93:100.

"Даллас" прервал серию из пяти поражений.

Отличились игроки гостей: Мэрвин Бегли Третий начал матч на скамейке запасных, но провел самый результативный матч в сезоне - 26 очков, Купер Флэгг набрал 24 очка, Наджи Маршалл (19 +5 перехватов).

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия набрал 20 очков и сделал 9 подборов.

