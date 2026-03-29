Спорт

Кубок мира по синхронному плаванию. Украинцы завоевали золото, израильтяне - бронзу

время публикации: 29 марта 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 22:22
Кубок мира по синхронному плаванию. Украинцы завоевали золото, израильтяне - бронзу
AP Photo/Lee Jin-man

Сегодня в Париже завершается этап Кубка мира по синхронному плаванию.

В акробатических командных упражнениях победила сборная Украины.

На втором месте итальянцы.

Сборная Израиля заняла третье место.

Состав сборной Израиля: Йогев Даган, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Лия Макмель, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби, Элла Стинер.

