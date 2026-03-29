Кубок мира по синхронному плаванию. Украинцы завоевали золото, израильтяне - бронзу
время публикации: 29 марта 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 22:22
Сегодня в Париже завершается этап Кубка мира по синхронному плаванию.
В акробатических командных упражнениях победила сборная Украины.
На втором месте итальянцы.
Сборная Израиля заняла третье место.
Состав сборной Израиля: Йогев Даган, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Лия Макмель, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби, Элла Стинер.
