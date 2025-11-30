Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" обыграла "Байер"

В центральном матче двенадцатого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла 2:1 "Байер" (Леверкузен).

"Боруссия" обошла "фармацевтов" и поднялась на третье место. Отставание от лидирующей "Баварии" 9 очков.

Соперники нанесли по 4 точных удара.

Хозяева упустили множество голевых моментов. Иногда казалось, что попасть в ворота легче, чем промахнуться, но футболистам "Байера" это удавалось.

На 41-й минуте после навеса со штрафного арендованный у "Челси" 20-летний Аарон Ансельмино ударом головой вывел "Боруссию" вперед 0:1.

На 45-й минуте хозяева могли отыграться. Кобель парировал мяч после удара Поку. Мяч летел точно в "девятку".

На 66-й минуте Силва навесил в центр штрафной. Карим Адейеми головой отправил мяч в сетку 0:2.

На 83-й минуте 19-летний Кристиан Мишель Кофане (летом перешел из "Альбасете") в падении отправил мя в нижний угол 1:2.