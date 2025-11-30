Футбол. Юбилейное поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 30 ноября 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 10:32
Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Фулхэму" 1:2.
Эвертон (Ливерпуль) - Ньюкасл 1:4
Тоттенхэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:2
"Тоттенхэм" потерпел десятое домашнее поражение в 2025 году.
Уже на 6-й минуте "дачники" вели в счете 2:0.
