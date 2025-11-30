x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 10:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 10:54
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Юбилейное поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 30 ноября 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 10:32
Футбол. Юбилейное поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Ian Walton

Состоялись матчи тринадцатого тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Фулхэму" 1:2.

Эвертон (Ливерпуль) - Ньюкасл 1:4

Тоттенхэм (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 1:2

"Тоттенхэм" потерпел десятое домашнее поражение в 2025 году.

Уже на 6-й минуте "дачники" вели в счете 2:0.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025

Месси установил мировой рекорд и завоевал 47-й трофей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2025

Первая победа столичного "Апоэля". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Сенсация чемпионата Франции. "Монако" победил ПСЖ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025

Футбол. Гол с центра поля. Результаты матчей чемпионата Англии