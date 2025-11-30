x
Спорт
Спорт

Купер Флэгг повторил рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 30 ноября 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 11:05
Купер Флэгг повторил рекорд Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
AP Photo/William Liang

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" в гостях разгромил "Финикс" 130:112.

Голден Стэйт Уорриорз - Нью-Орлеан Пеликанз 104:96

"Воины" играли без Стефена Карри. Джимми Батлер был близок к "трипл-даблу" (24 + 8 подборов + 10 передач).

Финикс Санз - Денвер Наггетс 112:130

Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Мэверикс 110:114

Купер Флэгг (Даллас) набрал 35 очков и сделал 8 подборов. Он стал вторым игрококм НБА, набравшим более 30 очков в одном матче в возрасте 18 лет. Первым был Леброн Джеймс.

В последние 80 секунд матча Флэгг набрал 6 очков.

Спорт

