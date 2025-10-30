НХЛ. Таварес забил 500-й гол. "Торонто" проиграл
время публикации: 30 октября 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 11:08
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" разгромил "Торонто Мейпл Лифс" 6:3.
По 4 очка набрал Чарли Койл (0 + 4) (27 июня перешел из "Колорадо Эвеланш) и Мэтью Оливье (1 + 3).
3 очка набрал форвард "Коламбуса" Коул Силлинджер (2 + 1), сын известного хоккеиста Майка Силлинджера (более 1000 матчей в НХЛ).
Джон Таварес (Торонто) стал 49-м хоккеистом НХЛ, забросившим 500 голов.
