Кубок короля. Манор Соломон сделал три голевые передачи
время публикации: 30 октября 2025 г., 10:44 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 10:44
"Вильярреал" вышел во второй раунд Кубка короля (Кубка Испании), разгромив "Сьюдад Лусену" 6:0.
"Сьюдад Лусена" играет в десятой группе Терсеры (четвертый дивизион испанского футбола).
Три гола забил Танитолува Олуваси (29 августа приобретен у "Миннесоты Юнайтед" за 8 миллионов евро).
По разу отличились бывший нападающий молодежного состава "Барселоны" Ильяс Ахомаш, Жорж Микаутадзе и Санти Комесана.
Три результативные передачи, в том числе две канадцу, сделал израильский полузащитник Манор Соломон.
Ссылки по теме