Кубок короля. Манор Соломон сделал три голевые передачи

"Вильярреал" вышел во второй раунд Кубка короля (Кубка Испании), разгромив "Сьюдад Лусену" 6:0.

"Сьюдад Лусена" играет в десятой группе Терсеры (четвертый дивизион испанского футбола).

Три гола забил Танитолува Олуваси (29 августа приобретен у "Миннесоты Юнайтед" за 8 миллионов евро).

По разу отличились бывший нападающий молодежного состава "Барселоны" Ильяс Ахомаш, Жорж Микаутадзе и Санти Комесана.

Три результативные передачи, в том числе две канадцу, сделал израильский полузащитник Манор Соломон.