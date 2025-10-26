Юбилейный шутаут Бобровского. Невероятная победа "Детройта". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Детройт" победил "Сент-Луис" 6:4, проигрывая 0:4.

Флорида Пантерз - Вегас Голден Найтс 3:0

"Вегас" потерпел первое поражение в основное время в этом сезоне.

Сергей Бобровский отразил 17 бросков и совершил 50-й шутаут в НХЛ.

Миннесота Уайлд - Юта Маммот 2:6

"Мамонты" затоптали хозяев. Уже на 5-й минуте матча счет был 0:3.

По 3 очка набрали Логан Кули (2 + 1) и Джон Марин (1 + 2). Два гола забил нападающий "Юты" Ник Шмальц.

Логан Томпсон - первый вратарь, проигравший пять игр подряд в этом сезоне.

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм сделал результативную передачу.

Детройт Ред Уингз - Сент-Луис Блюз 6:4

На 28-й минуте счет был 4:0 в пользу "блюзменов".

Это пятый раз в истории, когда "Детройт" спасает игру, проигрывая с разницей в 4 гола.