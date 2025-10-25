899-й гол Овечкина. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" в гостях разгромил "Коламбус" 5:1.
Баффало Сейбрз - Торонто Мейпл Лифс 5:3
До этого матча "Торонто" пять раз подряд обыграл "Баффало".
Два гола забросил Матиас Самуэльссон (Баффало).
Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 12 минут 47 секунд. Показатель -1.
Коламбус Блю Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 1:5
Победную шайбу забросил Александр Овечкин. Это его 899-й гол.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 25 минут 19 секунд. Показатель + 1.
Нью-Джерси Дэвилз - Сан-Хосе Шаркс 3:1
"Дэвилз" одержали седьмую победу подряд.
Во втором периоде гости не сделали ни одного броска.
3 (2 + 1) очка набрал защитник Дуги Хэмилтон.
Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал голевую передачу.
Виннипег Джетс -Калгари Флэймз 5:3
Джош Моррисси (Виннипег) сделал 3 результативные передачи. Это 56-я игра, в которой он сделал больше одной голевой передачи.
Микаэль Бэклунд (Калгари) забил гол и сделал результативную передачу. Он набрал 566 (217 + 349) очков и обошел Гари Сутера - шестое место по количеству очков в истории "Калгари".