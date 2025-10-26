x
26 октября 2025
|
последняя новость: 15:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 октября 2025
|
26 октября 2025
|
последняя новость: 15:25
26 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Оттава" разгромила "Вашингтон". Достижение Мерзликинса. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 26 октября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 14:11
"Оттава" разгромила "Вашингтон". Достижение Мерзликинса. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Nick Wass

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" одержал волевую гостевую победу над "Ванкувером" 4:3.

Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:5 (буллиты)

"Питтсбург" вел в счете 1:0 и 2:1.

Пять буллитов в послематчевой серии были реализованы. Не забил только Евгений Малкин.

Голкипер "Коламбус" Элвис Мерзликинс одержал 97-ю победу - второй результат в истории "Блю Джекетс".

Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенз 3:4

На 36-й минуте "Ванкувер" вел в счете 2:0.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал 2 голевые передачи.

"Канадиенз" одержал третью победу в этом сезоне, проигрывая после второго периода.

Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 1:7

"Сенаторы" забили 7 голов в выездном матче впервые с декабря 2021 года.

По 3 (2 + 1) очка набрали Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. Батерсон набрал 300 очков в 397 играх.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

Юбилейный шутаут Бобровского. Невероятная победа "Детройта". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

899-й гол Овечкина. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 октября 2025

Женский чемпионат Швеции по хоккею. Саманта Коган забила два гола
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 октября 2025

НХЛ. Результативные подвиги "молодых акул". Гол Макса Сасона