"Оттава" разгромила "Вашингтон". Достижение Мерзликинса. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" одержал волевую гостевую победу над "Ванкувером" 4:3.

Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:5 (буллиты)

"Питтсбург" вел в счете 1:0 и 2:1.

Пять буллитов в послематчевой серии были реализованы. Не забил только Евгений Малкин.

Голкипер "Коламбус" Элвис Мерзликинс одержал 97-ю победу - второй результат в истории "Блю Джекетс".

Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенз 3:4

На 36-й минуте "Ванкувер" вел в счете 2:0.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал 2 голевые передачи.

"Канадиенз" одержал третью победу в этом сезоне, проигрывая после второго периода.

Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 1:7

"Сенаторы" забили 7 голов в выездном матче впервые с декабря 2021 года.

По 3 (2 + 1) очка набрали Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. Батерсон набрал 300 очков в 397 играх.