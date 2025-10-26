"Оттава" разгромила "Вашингтон". Достижение Мерзликинса. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" одержал волевую гостевую победу над "Ванкувером" 4:3.
Питтсбург Пингвинз - Коламбус Блю Джекетс 4:5 (буллиты)
"Питтсбург" вел в счете 1:0 и 2:1.
Пять буллитов в послематчевой серии были реализованы. Не забил только Евгений Малкин.
Голкипер "Коламбус" Элвис Мерзликинс одержал 97-ю победу - второй результат в истории "Блю Джекетс".
Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенз 3:4
На 36-й минуте "Ванкувер" вел в счете 2:0.
Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал 2 голевые передачи.
"Канадиенз" одержал третью победу в этом сезоне, проигрывая после второго периода.
Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторз 1:7
"Сенаторы" забили 7 голов в выездном матче впервые с декабря 2021 года.
По 3 (2 + 1) очка набрали Дрейк Батерсон и Дилан Козенс. Батерсон набрал 300 очков в 397 играх.