Женский чемпионат Швеции по хоккею. Саманта Коган забила два гола

В матче женского чемпионата Швеции по хоккею SDE Hockey в гостях обыграл "Линчепинг" 3:1.

Первый и третий гол в ворота хозяек забросила Саманта Коган.

Она - чемпионка NCAA в составе команды университета Вискончина.

В составе сборной Канады Саманта Коган чемпионка и серебряный призер юношеских чемпионатов мира.

В этом сезоне в 10 матчах чемпионата Швеции она набрала 11 (7 + 4) очков.