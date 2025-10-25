x
25 октября 2025
Спорт

Женский чемпионат Швеции по хоккею. Саманта Коган забила два гола

Хоккей
время публикации: 25 октября 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 25 октября 2025 г., 11:02
Женский чемпионат Швеции по хоккею. Саманта Коган забила два гола
AP Photo/Gene J. Puskar

В матче женского чемпионата Швеции по хоккею SDE Hockey в гостях обыграл "Линчепинг" 3:1.

Первый и третий гол в ворота хозяек забросила Саманта Коган.

Она - чемпионка NCAA в составе команды университета Вискончина.

В составе сборной Канады Саманта Коган чемпионка и серебряный призер юношеских чемпионатов мира.

В этом сезоне в 10 матчах чемпионата Швеции она набрала 11 (7 + 4) очков.

