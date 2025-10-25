Женский чемпионат Швеции по хоккею. Саманта Коган забила два гола
В матче женского чемпионата Швеции по хоккею SDE Hockey в гостях обыграл "Линчепинг" 3:1.
Первый и третий гол в ворота хозяек забросила Саманта Коган.
Она - чемпионка NCAA в составе команды университета Вискончина.
В составе сборной Канады Саманта Коган чемпионка и серебряный призер юношеских чемпионатов мира.
В этом сезоне в 10 матчах чемпионата Швеции она набрала 11 (7 + 4) очков.
