30 октября 2025

Спорт

Евролига. "Фенербахче" проведет домашние матчи против израильтян в Мюнхене

Баскетбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 15:25
Евролига. "Фенербахче" проведет домашние матчи против израильтян в Мюнхене
AP Photo/Altaf Qadri

Евролига разрешила провести "Фенербахче" домашние матчи против израильских клубов в Мюнхене.

По соображение безопасности турецкие клубы перенесли домашние игры против израильтян за границу.

"Анадолу Эфес" проводил домашние матчи против тель-авивских "Апоэля" и "Маккаби" в Подгорице.

"Фенербахче" встреится с "Маккаби" 11 ноября, с "Апоэлем" - 13.

