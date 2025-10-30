Евролига. "Фенербахче" проведет домашние матчи против израильтян в Мюнхене
время публикации: 30 октября 2025 г., 15:25 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 15:25
Евролига разрешила провести "Фенербахче" домашние матчи против израильских клубов в Мюнхене.
По соображение безопасности турецкие клубы перенесли домашние игры против израильтян за границу.
"Анадолу Эфес" проводил домашние матчи против тель-авивских "Апоэля" и "Маккаби" в Подгорице.
"Фенербахче" встреится с "Маккаби" 11 ноября, с "Апоэлем" - 13.
