Евролига. "Фенербахче" проведет домашние матчи против израильтян в Мюнхене

Евролига разрешила провести "Фенербахче" домашние матчи против израильских клубов в Мюнхене.

По соображение безопасности турецкие клубы перенесли домашние игры против израильтян за границу.

"Анадолу Эфес" проводил домашние матчи против тель-авивских "Апоэля" и "Маккаби" в Подгорице.

"Фенербахче" встреится с "Маккаби" 11 ноября, с "Апоэлем" - 13.