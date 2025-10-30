x
30 октября 2025
30 октября 2025
Спорт

Пропалестинские активисты пытаются сорвать матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби"

Баскетбол
Антисемитизм
время публикации: 30 октября 2025 г., 14:45 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 14:45
Пропалестинские активисты пытаются сорвать матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби"
AP Photo/Antonio Calanni

Около 60 пропалеестинских активистов пришли в здание мэрии Болоньи, чтобы потребовать отмены матча "Виртус" - "Маккаби", сообщает Sportando.

Игра Евролиги пройдет в Болонье 21 ноября.

Среди протестующих были члены группировок Usb, Cambiare Rotta и Potere al Popolo.

Активисты скандировали "Израиль, вон из Болоньи". Они обвинили мэра в игнорировании требований горожан.

Спорт
