Евролига. Матчи в Израиле возобновятся 1 декабря
время публикации: 30 октября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 15:10
На заседании правления Евролиги принято решение, что израильские клубы смогут проводить матчи в Израиле после 1 декабря.
В сообщении отмечается, что тель-авивский "Маккаби" проделал большую работу по возвращению матчей Евролги и Еврокубка в Израиль.
"Маккаби" - один из 13 обладателей лицензии А.
Израильские клубы проводили домашние матчи в Сербии, Болгарии и Венгрии из-за войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.
