Спорт

Евролига. Матчи в Израиле возобновятся 1 декабря

Баскетбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 15:10
Евролига. Матчи в Израиле возобновятся 1 декабря
AP Photo/Altaf Qadri

На заседании правления Евролиги принято решение, что израильские клубы смогут проводить матчи в Израиле после 1 декабря.

В сообщении отмечается, что тель-авивский "Маккаби" проделал большую работу по возвращению матчей Евролги и Еврокубка в Израиль.

"Маккаби" - один из 13 обладателей лицензии А.

Израильские клубы проводили домашние матчи в Сербии, Болгарии и Венгрии из-за войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.

Спорт
