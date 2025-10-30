Евролига. Матчи в Израиле возобновятся 1 декабря

На заседании правления Евролиги принято решение, что израильские клубы смогут проводить матчи в Израиле после 1 декабря.

В сообщении отмечается, что тель-авивский "Маккаби" проделал большую работу по возвращению матчей Евролги и Еврокубка в Израиль.

"Маккаби" - один из 13 обладателей лицензии А.

Израильские клубы проводили домашние матчи в Сербии, Болгарии и Венгрии из-за войны Израиля против террористической группировки ХАМАС.