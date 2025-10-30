x
30 октября 2025
30 октября 2025
Спорт

Хоккеисты-евреи на драфте НХЛ 2026. Предварительный прогноз

Хоккей
НХЛ
время публикации: 30 октября 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 16:01
Хоккеисты-евреи на драфте НХЛ 2026. Предварительный прогноз
AP Photo/Damian Dovarganes

Согласно предварительному прогнозу Центрального скаутского бюро, в драфте НХЛ 2026 года могут участвовать 6 хоккеистов-евреев.

Только левый нападающий Итан Бельхец (Виндзор Спитфайрз, хоккейная лига Онтарио) имеет шансы быть выбранным в первом раунде.

Быть выбранным во втором раунде драфта имеет шансы голкипер Джекоби Вейнер (Монктон Уайлдкетс).

Четыре других хоккеиста по оценкам скаутов если и будут выбраны, то в более поздних раундах: канадский защитник Захари Ниман (Бремптон Стилхедс, хоккейная лига Онтарио), американский нападающий Купер Соллер (Сиу-Фрос Стампеде), канадский голкипер Пейтон Шор (Ред Дир Ребелз) и защитник "Омаха лансерз" Райан Юркив.

