Хоккеисты-евреи на драфте НХЛ 2026. Предварительный прогноз

Согласно предварительному прогнозу Центрального скаутского бюро, в драфте НХЛ 2026 года могут участвовать 6 хоккеистов-евреев.

Только левый нападающий Итан Бельхец (Виндзор Спитфайрз, хоккейная лига Онтарио) имеет шансы быть выбранным в первом раунде.

Быть выбранным во втором раунде драфта имеет шансы голкипер Джекоби Вейнер (Монктон Уайлдкетс).

Четыре других хоккеиста по оценкам скаутов если и будут выбраны, то в более поздних раундах: канадский защитник Захари Ниман (Бремптон Стилхедс, хоккейная лига Онтарио), американский нападающий Купер Соллер (Сиу-Фрос Стампеде), канадский голкипер Пейтон Шор (Ред Дир Ребелз) и защитник "Омаха лансерз" Райан Юркив.