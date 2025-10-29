От рака умер бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании

27 октября на 65-м году жизни от рака умер известный футболист Хосе Мануэль Очоторена, сообщают испанские СМИ.

Вратарь был воспитанником академии мадридского "Реала".

За основную команду клуба он играл в 1982-88 годах. Был запасных вратарем.

В составе "Реала" Хосе Мануэль Очоторена трехкратный чемпион Испании и двукратный обладатель Кубка УЕФА.

В дальнейшем он защищал ворота "Валенсии", "Тенерифе", "Логроньеса" и "Расинга" (Сантандер).

За сборную Испании Хосе Мануэль Очоторена сыграл один матч - в 1989 году против сборной Польши. Участник чемпионата мира 1990 года (запасной вратарь).