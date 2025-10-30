Определились все четвертьфиналистки женского юниорского чемпионата мира по футболу
время публикации: 30 октября 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 09:59
Определились все четвертьфиналистки женского юниорского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 17 лет), который проходит в Марокко.
В четвертьфинал вышли сборные Мексики, Франции, Канады и Японии.
В четвертьфиналах 1-2 ноября сыграют:
Бразилия - Канада
КНДР - Япония
Франция - Нидерланды
Мексика - Италия.
Канада - Замбия 6:0
Мексика - Парагвай 1:0
Испания - Франция 0:0 (по пенальти 4:5)
Япония - Колумбия 4:0
Ссылки по теме