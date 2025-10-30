Определились все четвертьфиналистки женского юниорского чемпионата мира по футболу (спортсменки до 17 лет), который проходит в Марокко.

В четвертьфинал вышли сборные Мексики, Франции, Канады и Японии.

В четвертьфиналах 1-2 ноября сыграют:

Бразилия - Канада

КНДР - Япония

Франция - Нидерланды

Мексика - Италия.

Канада - Замбия 6:0

Мексика - Парагвай 1:0

Испания - Франция 0:0 (по пенальти 4:5)

Япония - Колумбия 4:0