Дончич и Йокич набрали по 39 очков. Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу
время публикации: 31 августа 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 07:29
Продолжается групповой этап чемпионата Европы по баскетболу.
Великобритания - Швеция 59:78
Франция - Словения 103:95
Лука Дончич был близок к "трипл-даблу" (39 + 8 подборов + 9 передач).
Лучшим игроком матча признана Сильвен Франсиско (32 + 7 подборов + 5 передач).
Латвия - Сербия 80:84
Никола Йокич набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 4 передачи.
Кипр - Греция 69:96
Черногория - Финляндия 65:85
Лаури Маркканен сделал "дабл-дабл" (26 + 13 подборов).
Турция - Португалия 95:54
Испания - Босния и Герцеговина 88:67
Ссылки по теме