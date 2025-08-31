x
31 августа 2025
Спорт

Дончич и Йокич набрали по 39 очков. Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу

Баскетбол
время публикации: 31 августа 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 07:29
Дончич и Йокич набрали по 39 очков. Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу
AP Photo/Jason DeCrow

Продолжается групповой этап чемпионата Европы по баскетболу.

Великобритания - Швеция 59:78

Франция - Словения 103:95

Лука Дончич был близок к "трипл-даблу" (39 + 8 подборов + 9 передач).

Лучшим игроком матча признана Сильвен Франсиско (32 + 7 подборов + 5 передач).

Латвия - Сербия 80:84

Никола Йокич набрал 39 очков, сделал 10 подборов и 4 передачи.

Кипр - Греция 69:96

Черногория - Финляндия 65:85

Лаури Маркканен сделал "дабл-дабл" (26 + 13 подборов).

Турция - Португалия 95:54

Испания - Босния и Герцеговина 88:67

Спорт
