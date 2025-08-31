x
31 августа 2025
|
последняя новость: 07:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2025
|
31 августа 2025
|
последняя новость: 07:22
31 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Польши

Баскетбол
время публикации: 31 августа 2025 г., 06:22 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 06:22
Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Польши
AP Photo/Chara Savvidou

В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу израильтяне проиграли сборной Польши 64:66.

После 10 минут 14:19, 20 - 26:37.

Казалось, что в третьей четверти израильтянам удалось переломить ход матча. После 30 минут 51:48 ав пользу гостей.

Дени Авдия набрал 23 очка, сделал 9 подборов и 5 передач.

Героем матча стал выступавший ранее в Израиле Джордан Лойд, набравший 27 очков, сделавший 6 подборов и 4 передачи. Он набрал последних 7 очков сборной Польши, в том числе счделал победный бросок.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Евробаскет. Волевая победа бельгийцев. Поражение сборной Грузии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Евробаскет. Немцы разгромили сборную Литвы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Баскетбол. Определились полуфиналисты Кубка Америки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2025

Евробаскет. Лаури Маркканен набрал 43 очка. Драка в матче Сербия - Португалия