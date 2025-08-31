Евробаскет. Израильтяне проиграли сборной Польши

В матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу израильтяне проиграли сборной Польши 64:66.

После 10 минут 14:19, 20 - 26:37.

Казалось, что в третьей четверти израильтянам удалось переломить ход матча. После 30 минут 51:48 ав пользу гостей.

Дени Авдия набрал 23 очка, сделал 9 подборов и 5 передач.

Героем матча стал выступавший ранее в Израиле Джордан Лойд, набравший 27 очков, сделавший 6 подборов и 4 передачи. Он набрал последних 7 очков сборной Польши, в том числе счделал победный бросок.